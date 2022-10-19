Посольство Индии в Украине рекомендует своим гражданам не ездить в Украину, а тем, кто находится в стране, как можно скорее покинуть её.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном посольством Индии в Твиттер.

"Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью и эскалацию боевых действий в Украине, гражданам Индии не рекомендуется ездить в Украину. Гражданам Индии, в том числе студентам, которые сейчас находятся в Украине, рекомендовано как можно скорее покинуть Украину доступными способами", - говорится в документе.

Напомним, что ранее Китай, США, Италия, Казахстан, Узбекистан и Египет призвали своих граждан выехать из Украины.

Так, посольство США призывал своих граждан покинуть территорию Украины, как только это будет безопасно.

Позже посольство Египта призвало своих граждан как можно скорее покинуть Украину.

Мы писали, что посольство Казахстана также попросило своих граждан по возможности покинуть территорию Украины.