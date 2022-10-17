Посольство Италии в Украине выпустило предупреждение для граждан страны об опасности поездок в Украину и рекомендовало им покинуть ее территорию.

Сообщение опубликовано на сайте посольства в понедельник, 17 октября.

"Категорически не рекомендуется совершать поездки в Украину в любом качестве. Соотечественникам, все еще находящимся в Украине, настоятельно рекомендуется использовать имеющиеся средства, в том числе поезда, для выезда из страны в период, когда не действует комендантский час. Эта рекомендация касается, в частности, восточной и южной части Украины, в связи с активизацией боевых действий в этих районах. В любом случае рекомендуется крайняя осторожность", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что министерство иностранных дел Китая призвало своих граждан покинуть Украину из-за "мрачной ситуации" в сфере безопасности.

Также "Страна" сообщала, что с аналогичными призывами выступили посольства США, Казахстана и Узбекистана.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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