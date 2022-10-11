Посольство Узбекистана в Киеве обратилось к соотечественникам и призвало их покинуть Украину.

Всем гражданам Узбекистана рекомендовано отказаться от поездок в нашу страну.

"В связи с обращениями граждан Республики Узбекистан касательно безопасности въезда и пребывания на территории Украины, на фоне активизации ракетных обстрелов украинских городов, посольство повторно призывает соотечественников воздержаться от поездок в Украину, до урегулирования конфликта.

Кроме того, в свете обострения ситуации на фронтах, а также высокой вероятности продолжения ракетно-артиллерийских ударов по всей территории Украины просим соотечественников покинуть страну, в целях личной безопасности", - говорится в сообщении посольства.

Вчера с аналогичными призывами к своим гражданам выступили Казахстан и США.

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