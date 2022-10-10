Посольство Казахстана просит граждан республики по возможности покинуть территорию Украины. Об этом говорится в официальном телеграм-профиле посольства Казахстана в Украине.

"В связи с активизацией атак на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты по всей Украине, посольство Республики Казахстан настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок в Украину, а тех, кто пребывает в стране, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах. Также посольство убедительно просит граждан Казахстана по возможности покинуть территорию Украины", - сообщает пресс-служба посольства в Telegram.

Как писала "Страна" с аналогичным требованием к американцам сегодня выступило посольство США.

Напомним, утром 10 октября вся Украина подвергалась массированной ракетной атаке РФ.

Российские ракеты забрали жизни 11 человек. Среди погибших - начальник отдела Департамента киберполиции Юрий Заскока, который утром ехал на работу по бульвару Шевченко.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео последствий обстрелов Киева.

Тем временем война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 228-го дня войны с РФ. На фронте произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Идет постепенное продвижение ВСУ к городу Сватово в Луганской области, захваченному россиянами еще весной.

Вчера армия вновь нанесла ракетный удар по Запорожью. Было известно о 17 погибших. Разрушен целый подъезд многоэтажного дома.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.