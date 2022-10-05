В среду, 5 октября, в Киеве возобновит свою работу посольство Японии в Украине, которое было закрыто семь месяцев из-за российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным издания, в марте персонал диппредставительства сначала перевели во временный офис во Львове, а потом - передислоцирован за пределы Украины.

"Вернув посольство, Япония стремится улучшить координацию с другими государствами Большой семерки в сфере восстановления Украины. Шесть других государств G7 уже возобновили работу своих посольств в Украине", - пишет издание.

Напомним, еще в мае в Киеве возобновило работу посольство Израиля. В целом, в столице открылись десятки посольств. Среди дипломатических миссий, которые начали работу, много стран Евросоюза - Латвия, Испания, Венгрия, Австрия, Чехия, Литва, Польша. Также страны Европы, не входящие в союз - Молдова, Великобритания.

Кроме того, сообщалось, что Япония обещала передать Украине десяток дронов-разведчиков.

Война в Украине идет уже 224-й день. "Страна" следит за главными новостями 5 октября в обновляемом онлайне.