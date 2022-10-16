Посольство Египта призвало своих граждан как можно скорее покинуть Украину
Посольство Египта в Украине опубликовало призыв к своим гражданам покинуть страну как можно скорее, сообщает Egypt Today.
В заявлении посольства указано, что всем членам египетской общины, проживающей на территории Украины, необходимо в кратчайшие сроки покинуть Украину и выехать в соседние страны, воспользовавшись доступными наземными маршрутами.
Сотрудники египетского посольства призвали своих соотечественников проявить максимальную осторожность во время отъезда и держаться подальше от опасных зон.
Те из граждан Египта, кто решит не покидать Украину, должен уточнить свои данные в посольстве.
Ранее о том же сообщили посольства Китая, Соединенных Штатов Америки, Казахстана и Узбекистана.
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