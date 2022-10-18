Ни одно посольство пока не сообщало о намерениях покинуть Киев на фоне обострившихся атак на столицу со стороны РФ.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook.

"Мы постоянно поддерживаем связь с иностранными посольствами, которые вернулись в Украину после 24 февраля. Пока ни одно учреждение - США, Великобритании, Канады, ЕС и многие другие - не сообщало о намерениях уехать", - написал он

По его словам, сейчас распространяется много вбросов об эвакуации иностранных посольств из Украины. Последний пример "внезапное закрытие" посольства Сербии, которое на самом деле выехало еще в марте и пока не возвращалось.

Напомним, ранее ряд посольств призвали своих граждан покинуть Украину. Среди них, посольство США, посольство Казахстана, посольство Узбекистана, посольство Италии, посольство Египта.

Тем временем, посольство Японии возобновляет работу в Киеве после семи месяцев перерыва.

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