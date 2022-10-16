Сегодня в СМИ появилась новость о том, что Сербия закрывает посольство в Украине по соображениям безопасности.

Об этом гласит сообщение, размещённое на сайте посольства Сербии в Украине.

В тоже время ещё 3 марта СМИ, со ссылкой на министерство иностранных дел Сербии, сообщили, что сотрудники посольства были эвакуированы из Украины после начала войны.

Новостей о том, что посольство Сербии вернулось в Киев с тех пор не было. По крайней мере в публичном пространстве.

Ранее сообщалось, что МИД Казахстана планирует полную эвакуацию сотрудников посольства республики из Киева.

Зато посольство Японии возобновляет работу в Киеве после семи месяцев перерыва.

Война в Украине продолжается уже 235-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 16 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 234-го дня войны с РФ. Вчера Зеленский заявил об "очень тяжелой" ситуации на Донбассе. А в России сообщили о начале массированного наступления ВСУ в Херсонской области. Украина всю эту информацию не подтверждала и не комментировала. В ВСУ допустили, что РФ может возобновить наступление на Киев, но для этого ей нужны 2-3 месяца. В Киевской области под удар попал объект энергетики, он подвергся тяжёлым разрушениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.