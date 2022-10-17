В Киеве под посольством Ирана вечером 17 октября прошла акция протеста против передачи России оружия, в том числе дронов-камикадзе, которые применялись для атаки на столицу.

Видео и фото акции публикует "Радио Свобода".

Митингующие принесли под посольство битый кирпич из разрушенных иранскими беспилотниками домов столицы и детские игрушки. Затем их залили красной краской в память о жертвах атак. Протестующие также демонстрировали плакаты "Остановите террор", "Прекратите убивать нас", "Иран поддерживает терроризм".

Во время протеста участники акции включили звук дрона-камикадзе.

Ранее "Страна" писала, что МИД Украины официально назвал Иран "соучастником преступлений России против Украины".

"Предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины", - заявили в МИД.

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк после обстрела Киева дронами-камикадзе назвал Иран прямо ответственным за убийства украинцев.