МИД Украины официально назвал Иран "соучастником преступлений России против Украины".

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

В ведомстве напомнили, что Российская Федерация обстреливает гражданское население и критическую инфраструктуры Украины, используя боевые беспилотники иранского производства. Только за последнюю неделю РФ нанесла более сотни ударов иранскими дронами-камикадзе по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостам и детским площадкам в ряде украинских городов. Погибли и получили ранения десятки человек, в том числе дети. Пострадала треть энергетической инфраструктуры Украины. Повреждения получили здания двух дипломатических учреждений в Киеве.

"Предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины. Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России. В противном случае Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины", - сказано в заявлении.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня обратился к главам МИД государств - членов Европейского Союза с призывом наложить санкции на Иран за помощь России.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк после обстрела Киева дронами-камикадзе назвал Иран прямо ответственным за убийства украинцев.

Мы также сообщали, что в результате сегодняшнего удара иранским дроном по жилому дому погибла молодая семья киевлян.