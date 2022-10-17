Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер осудила последние нападения России на Киев, но не сказала, считает ли администрация президента США Джо Байдена, что война переходит в новую фазу.

Об этом сообщает CNN.

"Я не собираюсь вдаваться в какой-либо анализ того, на каком этапе мы находимся в этой войне. Мы очень четко заявили о том, как мы наблюдаем эскалацию со стороны России в последние несколько недель", — сказала Жан-Пьер.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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