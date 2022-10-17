Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в области работают системы ПВО.

Об этом Кулеба написал в Telegram.

Глава Киевской ОВА попросил местных жителей ничего не снимать на видео и находиться в укрытиях.

Также местные паблики опубликовали видео работы ПВО в Киеве и написали о взрыве в Броварах Киевской области, где, по их данным, был сбит дрон.

Эту информацию подтвердил мэр Броваров Игорь Сапожко в своем Telegram-канале.

По его словам, разрушений нет.

Кроме того, о работе ПВО над Борисполем Киевской области сообщил мэр города Владимир Борисенко в Facebook.

Также в Сети опубликовано видео работы ПВО на левом берегу Киева.

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