В небе над Киевом снова работает украинская ПВО. В Броварах сбит ударный беспилотник. Видео и фото
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в области работают системы ПВО.
Об этом Кулеба написал в Telegram.
Глава Киевской ОВА попросил местных жителей ничего не снимать на видео и находиться в укрытиях.
Также местные паблики опубликовали видео работы ПВО в Киеве и написали о взрыве в Броварах Киевской области, где, по их данным, был сбит дрон.
Эту информацию подтвердил мэр Броваров Игорь Сапожко в своем Telegram-канале.
По его словам, разрушений нет.
Кроме того, о работе ПВО над Борисполем Киевской области сообщил мэр города Владимир Борисенко в Facebook.
Также в Сети опубликовано видео работы ПВО на левом берегу Киева.
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