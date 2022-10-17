В полиции показали остатки иранского дрона-камикадзе "Шахед", который сегодня сбили в Киевской области.

Фото обломков опубликовал глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Обломки этого дрона "Шахеда" обнаружили наши полицейские рядом с лесными массивами одного из районов Киевской области. Беспилотник сбили сегодня во время вражеской атаки", - написал Небытов.

По словам главы полиции, пострадавших или повреждений инфраструктуры нет. На момент публикации он уточнил, что полицейские производят извлечение обломков дрона.

"Отличная работа ПВО!" - прокомментировал происшествие Небытов.

"Благодарю всех граждан. Благодаря оперативному сообщению на "102" ВСУ приняли соответствующие меры по ликвидации вражеских беспилотников", - добавил он.

Напомним, войска РФ сегодня выпустили по Украине 42 дрона, 36 из них сбиты.

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