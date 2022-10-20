В Николаеве в результате взрыва был уничтожен памятник "Солдатам правопорядка", в народе известный как "памятник чекистам".

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким выдвинул две версии, кто это мог сделать.

Первая - это результат обстрела со стороны россиян.

"Российские оккупанты решили только что вопрос с памятником", – написал он в своем телеграм-канале.

Но позже добавил и вторую версию: подрыв взрывчаткой. Он пообещал наказать тех, кто это сделал.

"Если это взрыв от взрывчатки - отвечать будут по закону", – написал Ким в телеграм-канале.

Этот памятник уже давно вызывал споры, и еще с 2016 года его предлагали снести, однако местные власти были против.

Ранее "Страна" сообщала, что в Мариуполе уничтожили памятник жертвам Голодомора. Назначенные россиянами "власти" заявили, что гранит переделают на стройматериалы. А в сюжете "РИА новости" памятник жертвам Голодомора назвали "символом политической дезинформации".

Мы также рассказывали, что Киевсовет планирует снести или перенести три памятника русскому поэту Александру Пушкину до мая 2023 года.