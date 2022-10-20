В Николаеве взорвали монумент "Солдатам правопорядка", который называли памятником чекистам
В Николаеве в результате взрыва был уничтожен памятник "Солдатам правопорядка", в народе известный как "памятник чекистам".
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким выдвинул две версии, кто это мог сделать.
Первая - это результат обстрела со стороны россиян.
"Российские оккупанты решили только что вопрос с памятником", – написал он в своем телеграм-канале.
Но позже добавил и вторую версию: подрыв взрывчаткой. Он пообещал наказать тех, кто это сделал.
"Если это взрыв от взрывчатки - отвечать будут по закону", – написал Ким в телеграм-канале.
Этот памятник уже давно вызывал споры, и еще с 2016 года его предлагали снести, однако местные власти были против.
Ранее "Страна" сообщала, что в Мариуполе уничтожили памятник жертвам Голодомора. Назначенные россиянами "власти" заявили, что гранит переделают на стройматериалы. А в сюжете "РИА новости" памятник жертвам Голодомора назвали "символом политической дезинформации".
Мы также рассказывали, что Киевсовет планирует снести или перенести три памятника русскому поэту Александру Пушкину до мая 2023 года.