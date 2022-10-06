Памятник Основателям Одессы (известный также как памятник Екатерине II) снова облили краской, а также обмотали скотчем.

Об этом сообщают в местных СМИ, публикуя видео с места происшествия.

Напомним ранее одесский горсовет провалил голосование за демонтаж памятника Екатерине II.

Война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 5 октября.