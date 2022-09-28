Одесский горсовет провалил голосование за демонтаж памятника Екатерине II
Одесский городской совет провалил голосование за демонтаж памятника Екатерине II.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
По его словам, голосовала против и фракция мэра города Геннадия Труханова.
Напомним, мэр Одессы выступил против сноса памятника Екатерине и за переговоры с Россией.
Вместе с тем, ранее Одесская областная военная администрация официально уведомила Одесский горсовет, что одесские памятники Екатерине II и Александру Суворову не имеют статуса объекта культурного наследия, и для их демонтажа или переноса никакие разрешения и согласования не нужны.
Вопрос сноса памятника Екатерине II в Одессе уже долгое время остается актуальным для украинцев. Ранее Зеленского уже во второй раз попросили снести данный памятник.
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