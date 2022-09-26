В Харькове облили красной краской постамент памятника поэту Александру Пушкину, установленного на Театральной площади.

Об этом сообщает "Суспільне".

Памятник облили ночью 26 сентября, рассказала мастер участка "Центр" "Харьковзеленстрой" Наталья Юркина.

"Утром пришли и увидели, что памятник разрисован краской, вызвали наших рабочих. Сильно было полито сверху. Была вылита наверняка целая банка, потому что большой слой краски на постаменте. Будем отмывать несколько часов точно", - говорит Наталья.

После полудня коммунальщики начали отмывать краску с постамента. На это ушло больше пяти бутылок чистящего средства.

Памятник поэту установлен в Харькове в 1904 году, решение о его изготовлении было принято к 100-летнему юбилею великого поэта, который праздновали в 1899 году.

Монумент уже подвергался нападению вандалов. Когда праздновали 250-летие присоединения Малороссии к России, 1 ноября 1904 года, памятник Пушкину взорвали члены подпольной организации "Оборона Украины". Несмотря на сильный взрыв, бюст устоял, откололась лишь часть постамента.

На днях харьковские депутаты провалили голосование за "дерусификацию" названия Харьковского академического русского драматического театра им. Пушкина: из него не исключили ни слово "русский", ни имя Пушкина.

Между тем в Киеве в гимназии №153 имени Александра Пушкина в преддверии нового учебного года снесли бюст классика мировой литературы.