В Киеве снесли один из памятников классику русской литературы Александру Пушкину. Он был установлен у входа в Национальный транспортный университет на улице Омельяновича-Павленко в Печерском районе.

Об этом сообщил в Facebook соучредитель проекта "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков.

Памятник был установлен к столетию поэта в 1899 году и является старейшим в Киеве, посвященным поэту. Деньги на него собирали преподаватели и ученики 5-й мужской гимназии (немалую по тем временам сумму - 900 рублей). Бюст выполнен из бронзы, колонна - из базальта. Бюст работы скульптора База привезли из Петербурга. На пьедестале была надпись: "Александру Сергеевич Пушкину Киево-Печерская Гимназия. 1799. 26 мая 1899".

"Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову под псевдо "Бук" – известному общественному активисту, преподавателю корейского языка в КНУ им. Т. Шевченко, который погиб в мае 2022 года в бою с российскими оккупантами", - написал Поздняков о сносе.

По его словам, в Киеве еще есть восемь объектов, которые посвящены Пушкину. Они находятся по следующим адресам:

памятник (просп. Победы, 40);

памятник на территории гимназии №153 им. А. С. Пушкина (ул. Черновола, 37-А);

памятник на территории Музея быта Киева первой половины XIX ст. (ул. Кудрявская, 9);

мемориальная доска (ул. Михаила Грушевского, 14);

бюст в вестибюле станции метро "Университет";

бюст на фасаде здания (ул. Константиновская, 16);

бюст в помещении Национальной библиотеки им. Вернадского (просп. Голосеевский, 3);

изображение на арке галереи писателей перед входом в Национальную библиотеку Украины для детей (ул. Януша Корчака, 60).

Между тем в Киеве в гимназии №153 имени Александра Пушкина в преддверии нового учебного года снесли бюст классика. Однако в списке Поздняка он упомянут как еще оставшийся на месте.

В сентябре "Страна" рассказывала, что в Харькове облили красной краской постамент памятника Пушкину, установленного на Театральной площади.