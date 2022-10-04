В финском городе Котка демонтировали последний в стране памятник Ленина. Об этом сообщает издание Yle.

Сообщается, что скульптуру перевезли в хранилище музея Кюменлааксо.

Памятник Ленину был получен городом в дар в 1979 году от города-побратима Таллина. Автор скульптуры - эстонский художник Матти Вариком.

Напомним, в Украине снесли последний памятник Ленину, который находился в селе Старые Трояны Одесской области. "Последний памятник Ленину на территории Украины свергнут! (Кроме оккупированных и закрытых территорий, как заводы и санатории). Он стоял в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области", - написал руководитель общественной организации "Свитанок" Вадим Поздняков на своей странице в Facebook.

В захваченном Мариуполе "рекоммунизировали" площадь Свободы, вернув ей название в честь Ленина.

Также "Страна" писала, что в оккупированном Херсоне хотят установить памятник Екатерине II вместо снесенного памятника Ленину.

Тем временем война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

Бизнесмен Илон Макс неожиданно предложил свой "мирный план" по Украине, который предполагает признание Крыма российским и проведение нового референдума на захваченных Россией территориях.

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