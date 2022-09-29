Финляндия закроет для российских туристов границу в пятницу, 30 сентября. Запрет на въезд будет действовать до специального распоряжения.

Об этом сообщили в МИД Финляндии, пишет Helsingin Sanomat.

Новые правила вступают в силу в ночь с четверга на пятницу.

По данным издания, россияне смогут совершать визиты по семейным обстоятельствам. Также они смогут въезжать в Финляндию для обучения и выполнения необходимых работ. Среди особых групп названы дипломаты.

При этом на обоснованных основаниях в страну могут въехать представители оппозиции.

Вместе с тем, тем, кто сможет пересечь границу, в паспорте будут делать запись об отказе во въезде в страну и по усмотрению будут аннулировать визу, если по новому регламенту истекли основания для ее действия.

Это означает, что визы россиян, которые приезжают в Финляндию в качестве туристов, фактически аннулируются. В этом случае туристы уже не смогут въехать на территорию ЕС с шенгенской визой, выданной Финляндией.

Ко всем пассажирам будет применяться индивидуальный подход, добавили в издании.

Напомним, через границу с Финляндией сейчас идёт большой поток россиян после объявления в РФ мобилизации. Ранее о грядущем закрытии границы писала финская пресса.

Вместе с тем, сегодня в правительстве Финляндии заявили, что 29 сентября страна значительно ограничит право граждан России на въезд.

Также сообщалось, что на днях вступил в силу запрет на въезд граждан России с туристическими шенгенскими визами в Польшу через порты и аэропорты. Въезд россиян с обычными визами запретили и страны Балтии.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

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