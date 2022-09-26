В Польше сегодня вступил в силу запрет на въезд россиян с туристическими шенгенскими визами через порты и аэропорты.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.



О запрете на въезд россиян с обычными визами по земле, по морю и по воздуху МВД Польши объявило неделю назад, но запрет на въезд по земле был введен в силу сразу, а по воздуху и морю - отложен до понедельника.



Въезд россиян с обычными визами запретили и страны Балтии, а единственная оставшаяся среди стран ЕС сухопутная соседка России – Финляндия – готовится это сделать.



Тем временем работающие в Брюсселе журналисты пишут, что послы стран ЕС на сегодняшнем совещании предложили - в связи с бегством россиян от мобилизации - попробовать ещё раз пересмотреть визовый режим с Россией. Как именно пересмотреть - пока не известно.

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