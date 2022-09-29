Россия отвела войска от финской границы и границ со странами Прибалтики. Из примерно 30 тысяч военных, которые охраняли северо-западные границы РФ, более 80% личного состава выведены - предположительно, в Украину.

Об этом сообщает американский журнал Foreign policy со ссылкой на высокопоставленных источников в оборонных ведомствах северных стран, граничащих с Россией.

Это самое масштабное сокращение сил на этом участке за последние семь месяцев, говорится в материале.

Напомним, РФ в начале июля также отвела свои войска от финской границы. Отвод техники был зафиксирован в воинской части 34667, расположенной в селе Алакуртти Мурманской области, в 70 километрах от границы с Финляндией.

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