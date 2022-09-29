29 сентября Финляндия значительно ограничит право граждан России на въезд.

Об этом говорится в заявлении правительства Финляндии, сообщает CNN.

"В четверг, 29 сентября, правительство примет постановление, которое значительно ограничит право граждан России на въезд в Финляндию в качестве туристов и использование Финляндии в качестве транзитной страны при поездках в другие части Шенгенской зоны, как описано в более подробно в резолюции", — сказано в заявлении.

"Кроме того, правительство разработало способы усиления контроля на границе между Финляндией и Россией с помощью пограничного заграждения", — сообщило правительство.

Ранее глава министерства внутренних дел Финляндии Криста Микконен потеряла сознание во время правительственного брифинга, посвященного ситуации с утечкой газа из газопроводов "Северный поток".

А на днях вступил в силу запрет на въезд граждан России с туристическими шенгенскими визами в Польшу через порты и аэропорты. Въезд россиян с обычными визами запретили и страны Балтии.