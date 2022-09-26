Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что Владимир Путин "разочарован ситуацией в Украине после событий 2014 года" которую он намерен "решить сейчас, так или иначе".

Об этом он сказал в интервью CNN.

Ниинистё заявил, что в течение многих лет он наблюдал за президентом РФ и понял его эволюцию мышления. По его словам, Путин "вложил все", и не примет "какое бы то ни было поражение".

"Он вложил все. Он борец, поэтому очень трудно представить, как он принимает какое бы то ни было поражение, – и это, безусловно, делает ситуацию очень критической", - заявил Ниинистё.

Ранее Владимир Зеленский высказал мнение, что Путин не блефует, угрожая ядерным ударом.

В Белом доме также допустили, что РФ может применить ядерное оружие, и даже назвали возможные точки удара.

Война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

На Донбассе самой горячей точкой остается Лиман.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.