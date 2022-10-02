В Финляндии российских дезертиров, которые бегут от мобилизации в РФ, начали селить в центры, где проживают украинские беженцы. Такие случаи зафиксированы уже в нескольких финских городах, а украинки жалуются в соцсетях, что боятся за себя и своих детей.

О "подселении" российских уклонистов в центры, где живут украинские беженцы, сообщила в Facebook украинка из финского города Сало Наталия Литвинчук.

"Мы живем в центре беженцев. В наш центр заселили очень много мужчин-россиян. Большинство жителей центра – это женщины с детьми, которые убегали от войны из Мариуполя, Херсона, Изюма и других областей. Все просто в шоковом состоянии и не понимают, как объяснить детям и себе, как жить дальше рядом с людьми, страна которых тебя убивает", – написала она.

В комментариях к ее посту украинские беженцы сообщили, что такое "подселение" происходит в центрах, расположенных в городах Сало, Халлико, Пори, Уусикаупунки, Турку и других населенных пунктах провинции Варсинайс-Суоми.

Как признаются украинки, из-за толп "бородатых чеченцев" и других заполонивших центры россиян им страшно, они опасаются как за собственную безопасность, так и за безопасность своих детей.

Беженцы уже обратились в миграционную службу Финляндии и просят отреагировать Министерство иностранных дел Украины.

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