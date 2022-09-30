Бегущих от мобилизации крымских татар и представителей других коренных народов Крыма не пускают в другие страны.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

По ее словам, "польские, латвийские, эстонские, литовские и грузинские пограничники иногда отказывают представителям коренных народов Крыма в пересечении границы, заставляя их возвращаться в Крым или в Россию".

Верещук обратилась к правительствам Польши, Латвии, Эстонии, Литвы и Грузии с просьбой пускать в эти страны представителей коренных народов Крыма.

Напомним, ранее в Крыму заявили о мобилизации более двух тысяч бывших украинских военных.

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