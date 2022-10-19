В Мариуполе уничтожили памятник жертвам Голодомора. Об этом сообщил Мариупольский горсовет.

Назначенные россиянами "власти" заявили, что гранит переделают на стройматериалы.

В сюжете "РИА новости" памятник жертвам Голодомора назвали "символом политической дезинформации".

"Наиболее пострадали от Голода 1932-33 года совсем не Украина и не Донбасс - наиболее пострадал Казахстан, Поволжье, Северный Кавказ. А Украина стоит на предпоследнем месте по количеству пострадавших на общее количество населения в регионе", - утверждается в сюжете "РИА новости" о сносе памятника.

В Мариупольском горсовете заявили, что разрушение памятника - "очередное издевательство над памятью миллионов жертв страшной трагедии и попытка переписать историю".

Ранее появилось видео, как в захваченном россиянами Мариуполе сносят дома, которые были разрушенных в результате боевых действий. На кадрах видны обгоревшие дома, уцелевшие только стены. Кран уничтожает то, что осталось от ранее жилых сооружений.

Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.