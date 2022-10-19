В захваченном россиянами Мариуполе местные телеграм-каналы публикуют видео сноса домов, которые были разрушенных в результате боевых действий.

Соответствующее видео появилось в пабликах в среду, 19 октября.

На кадрах видны обгоревшие дома, уцелевшие только стены. Кран уничтожает то, что осталось от ранее жилых сооружений.

Напомним, в конце сентября в РФ пообещали восстановить уничтоженный в первые месяцы вторжения Мариуполь за три года.

Вместе с тем, в июле мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что восстановление Мариуполя обойдется более чем в 14 млрд долларов и займет 7-10 лет.

По его словам, из-за войны уничтожены или повреждены 1356 многоэтажных домов, разбомблены 40% частных домов. Большинство из них не подлежит реконструкции.

Также ранее "Страна" писала, что назначенный оккупантами "глава" Мариуполя Константин Иващенко издал указ о выплатах тем, чье жилье пострадало во время боев. Таким пострадавшим обещают 16 тысяч рублей (около 8 тысяч гривен) за каждый квадратный метр.

Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

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