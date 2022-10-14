В Мариуполе днем 14 октября сообщают о взрывах и о работе ПВО. О них сообщают местные телеграм-каналы.

Назначенные россиянами "власти" подтвердили взрывы в городе.

Утверждают, что силами ПВО "сбиты украинские ракеты, которыми пытались атаковать портовую инфраструктуру". Ранее россияне заявляли, что возобновили работу Мариупольского порта.

Напомним, в РФ пообещали восстановить уничтоженный в первые месяцы вторжения Мариуполь за три года.

Тем временем жители многоэтажек Мариуполя запасаются дровами в ожидании тяжелой зимы без воды, газа и отопления.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 232-го дня войны с РФ. Наиболее горячая точка фронта сейчас - Бахмут. Он находится под сильными обстрелами. В Херсонской области российские войска укрепляют новую линию фронта, после того, как ее оттеснили ВСУ.

По Киевской области вчера ударили дроны-камикадзе. Они атаковали объекты критической инфраструктуры. Под массированный обстрел попал Николаев.

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