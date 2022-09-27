Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко заявляет о намерении российских оккупантов закрыть город для выезда жителей.

"Мы видим по статистике... , что если неделю назад уезжало в Украину где-то 80-120 людей в сутки, то за прошедшие сутки выехали из Мариуполя восемь человек. Это говорит о том, что Мариуполь закрывают", - сказал Бойченко на брифинге в медиацентре "Украина" во вторник.

По мнению Бойченко, оккупационные власти закрывают город для принудительной мобилизации мужчин после оглашения результатов фейкового референдума.

Он призвал мужчин призывного возраста, как можно скорее выезжать из Мариуполя, "чтобы не попасть в войска России".

"Сегодня надо находить любые пути для выезда на подконтрольные Украине территории", - отметил Бойченко.

Как писала "Страна", глава Офиса президента Андрей Ермак пригрозил смертью мобилизованным россиянам, которые не захотят сдаться в плен.

Также в Офисе президента не исключили дополнительную мобилизацию украинцев в случае изменений на фронте.

Тем временем война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.