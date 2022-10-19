В Верховной Раде хотят признать Беларусь оккупированной страной.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусского полка имени Кастуся Калиновского по результатам встречи с украинскими депутатами, опубликованном на Фейсбуке.

Как сказано в посте, представители полка встретились с межфракционным депутатским союзом "Демократическая Беларусь". Во встрече приняли участие народные депутаты Алексей Гончаренко, Вадим Галайчук, София Федына, Мария Мезенцева, Евгений Кравчук, Ирина Геращенко, Никита Потураев, Егор Чернев, Александр Мариковский, Богдан Яременко и Сергей Швец.

"По итогам заседания было принято несколько важных решений. Депутат Верховной Рады Украины в ответ на просьбу воинов полка Калиновского решил поручить Кабмину внести изменения в постановление в отношении граждан Беларуси. Поправки к постановлению Кабмина Украины будут вынесены на голосование в Верховной Раде. Депутаты также решили вынести на голосование постановление о признании Беларуси временно оккупированной Россией территорией", - сказано в записи.

Кроме того, стороны договорились, что депутаты Рады вместе с представителями полка "будут защищать интересы белорусского народа в европейских и мировых парламентских институтах ОБСЕ, ПАСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО".

Как писала "Страна", вчера Верховная Рада признала суверенитет Ичкерии (Чечни).

Также мы сообщали, что нардеп Гончаренко внес в Раду проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Ираном.