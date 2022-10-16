Беларусь усиливает границу с Украиной. Туда выводятся "укрупненные пограничные наряды и манёвренные группы территориальных органов пограничной службы".

Об этом сообщает погранкомитет страны, пишут российские СМИ.

Решение принято на фоне "роста разведывательной активности с украинской стороны", сообщил представитель ведомства Антон Бычковский.

Напомним, белорусским военнослужащим на текущей неделе запретили выезд из страны для любых целей. Исключение делают только для выездов в Россию.

Ранее мы писали, что белорусский оппозиционер Павел Латушко заявил о том, что к концу февраля в Беларуси может быть сформирована группировка с участием войск РФ до 120 тысяч человек для подготовки повторного наступления на Украину с севера.

Также "Страна" рассказывала, что Украина взорвала все мосты и заминировала в три ряда дороги у границы с Беларусью.

Война в Украине продолжается уже 235-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 16 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 234-го дня войны с РФ. Вчера Зеленский заявил об "очень тяжелой" ситуации на Донбассе. А в России сообщили о начале массированного наступления ВСУ в Херсонской области. Украина всю эту информацию не подтверждала и не комментировала. В ВСУ допустили, что РФ может возобновить наступление на Киев, но для этого ей нужны 2-3 месяца. В Киевской области под удар попал объект энергетики, он подвергся тяжёлым разрушениям.

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