Советник Офиса президента Алексей Арестович не верит, что Беларусь вступит в войну против Украины. Для него главный показатель - РФ вывозит из Беларуси технику и боеприпасы, что вряд ли бы происходило, если бы президент Беларуси Александр Лукашенко собирался вступать в войну.

При этом он подтверждает, что в Беларуси проходит скрытая мобилизация. Но, по мнению Арестовича, он это делает с целью создать видимость угрозы наступления и побудить Украину держать крупные силы на границе с Беларусью, а не перебрасывать их на фронт.

Напомним, сегодня в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными.

14 октября Лукашенко сообщил о введении в Беларуси режима "повышенной террористической опасности".

По словам Лукашенко, Беларусь примет до тысячи российских военных и начинает "антитеррористические мероприятия".

Тем временем война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 233-го дня войны с РФ. Маск грозит отключить Starlink для ВСУ. Продолжаются ракетные удары по Украине. Запад начинает снабжать ВСУ средствами ПВО.

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