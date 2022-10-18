Верховная Рада Украины 18 октября признала суверенитет Ичкерии (Чечни). За это постановление проголосовали 287 народных депутатов.

В постановлении осуждается "совершение геноцида против чеченского народа" и признается суверенитет Чеченской Республики Ичкерия, которую называют "временно оккупированной территорией России в результате вооруженной агрессии, совершенной с нарушением Устава ООН".

Ичкерия - самопровозглашенное непризнанное государство (точнее - признанное только афганскими талибами в 2000 году), которое существовало в 90-е годы на территории Чеченской республики РФ. Президентами были Джохар Дудаев, Аслан Масхадов и Доку Умаров (все трое убиты). Ичкерия была разгромлена российской армией в ходе Второй Чеченской войны. Де-факто прекратила своё существование в 2000 году.

В 2007 году Доку Умаров объявил об упразднении Ичкерии и провозгласил образование Кавказского эмирата.

В тоже время не все с этим согласились: находившийся в эмиграции в Европе Ахмед Закаев объявил себя "премьер-министром Ичкерии".

Напомним, в июле в Раде предложили признать независимость Ичкерии.

Также сообщалось, что ранее издание The Atlantic опубликовало статью, что якобы Владимир Путин планирует для Украины "чеченский сценарий".