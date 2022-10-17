Парламент Украины намерен потратить на телеканал "Рада" в 2023 году более 49 миллионов гривен.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

"Согласно проекту сметы парламента на следующий год, в 2023 году на телеканал "Рада" планируется потратить 49,2 млн грн", - написал он.

Как следует из проекта сметы, фрагмент которого обнародовал Железняк, финансирование парламентской газеты "Голос Украины" составит 23,8 миллионов гривен.

Напомним, ранее СМИ писали, что телеканал "Рада" пиарит Ермака, Подоляка и Тимошенко, получая за это десятки млн грн из бюджета.

Также сообщалось, что на финансирование единого телемарафона в Украине в 2023 году выделят 600 млн грн. По словам Железняка, 535 млн грн пойдет на производство и трансляцию телерадиопрограмм для государственных нужд, сбор, обработку и распространение официальной информационной продукции, финансовую поддержку системы государственного иновещания Украины.

Еще 73 млн грн пойдет на освещение деятельности парламента через средства телевидения и радиовещания, а также на финансовую поддержку газеты "Голос Украины".