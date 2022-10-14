Государственный бюджет Украины текущего года с начала войны изменят в восьмой раз.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале, в пятницу, 14 октября.

В частности, правительство предлагает увеличить военные расходы в этом году на 387 миллиардов гривен.

Также Кабмин хочет увеличить расходы:

Министерства внутренних дел Украины (МВД) - на 12,9 млрд грн;

Службы безопасности Украины (СБУ) - на 3,7 млрд грн;

Главного управления разведки Министерства обороны Украины - на 3,2 млрд грн;

Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины- на 1,3 млрд грн;

Управления государственной охраны Украины (УДО) - на 600 млн грн;

Службы внешней разведки - на 45 млн грн.

"Источник покрытия, как всегда - внутренние заимствования (в том числе - печать)", - сообщил Железняк.

Ранее сообщалось, что международные резервы Украины впервые выросли с начала вторжения РФ. За месяц они увеличились на 13,6% и на 1 сентября составляли 25,436 млрд долларов.

Также мы писали, что Рада утвердила проект бюджета на 2023 год в первом чтении.

Кроме того, рассказывали, что написано в проекте бюджета-2023.