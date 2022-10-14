Госбюджет Украины на 2022 год изменят в восьмой раз с начала войны - нардеп
Государственный бюджет Украины текущего года с начала войны изменят в восьмой раз.
Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале, в пятницу, 14 октября.
В частности, правительство предлагает увеличить военные расходы в этом году на 387 миллиардов гривен.
Также Кабмин хочет увеличить расходы:
- Министерства внутренних дел Украины (МВД) - на 12,9 млрд грн;
- Службы безопасности Украины (СБУ) - на 3,7 млрд грн;
- Главного управления разведки Министерства обороны Украины - на 3,2 млрд грн;
- Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины- на 1,3 млрд грн;
- Управления государственной охраны Украины (УДО) - на 600 млн грн;
- Службы внешней разведки - на 45 млн грн.
"Источник покрытия, как всегда - внутренние заимствования (в том числе - печать)", - сообщил Железняк.
Ранее сообщалось, что международные резервы Украины впервые выросли с начала вторжения РФ. За месяц они увеличились на 13,6% и на 1 сентября составляли 25,436 млрд долларов.
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