На финансирование всеукраинского телемарафона в Украине в 2023 году заложено более двух миллиардов гривен.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в телеграм-канале.

По его данным, из 2 млрд грн 1,4 миллиарда пойдет на каналы "Дом" и Freedom, а также на компенсацию за произведенный контент.

Ранее нардеп сообщал, что из бюджета-2023 на "Единый марафон" будет израсходовано примерно 600 млн грн".

По его словам, 535 млн грн пойдет на производство и трансляцию телерадиопрограмм для государственных нужд, сбор, обработку и распространение официальной информационной продукции, финансовую поддержку системы государственного иновещания Украины.

Еще 73 млн грн пойдет на освещение деятельности парламента через средства телевидения и радиовещания, а также на финансовую поддержку газеты "Голос Украины".

Также Железняк писал, что Верховная Рада на этой неделе рассмотрит в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2023 год. Депутаты подали к нему 1270 правок.

Ранее "Страна" подробно анализировала, что написано в проекте бюджета-2023.

Кроме того, сообщалось, что, согласно опросу за август, единому телемарафону доверяет 57% украинцев, но смотрят его в основном пенсионеры. Люди старше 60 лет в большинстве своем (61%) называют марафон ключевым для себя источником информации о войне. Среди аудитории до 29 дет ситуация обратная - 87% из них черпают информацию из соцсетей.