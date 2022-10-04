Верховная Рада на этой неделе рассмотрит в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2023 год. Депутаты подали к нему 1270 правок.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

Он отмечает, что депутаты даже в условиях войны пытаются получить деньги на свои любимые направления:

"Правка о возвращении соц-эконома. Вернуть его всем, только одна правка от группы депутатов. Причем непонятно, на какую сумму. А вот на свой конкретный округ уже есть 3-4 правки.

Государственный фонд регионального развития - уже 11 правок на суммы от 2-3 млрд грн.

Инфраструктурной субвенции в том виде, как было, не подано. Говорят, спрятали в другом фонде. Будем искать", - пишет Железняк.

Он уверен, что большинство этих правок будут отклонены.

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