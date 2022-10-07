В ходе голосования за госбюджет-2023 народные депутаты провалили правку по которой должны были выделить 1,3 млрд грн на национальный телемарафон.

За соответствующую правку к проекту бюджета проголосовали лишь 197 депутатов, сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

Напомним, на всеукраинский телемарафон в проекте бюджета 2023 года закладывали более двух миллиардов гривен. Из них 1,4 миллиарда должно было пойти на контролируемый Офисом президента телеканал "Дом", а также на проект Freedom, и на компенсацию за произведенный контент.

Напомним, как писала "Страна", госбюджет Украины в сентябре "ушел в минус" на 75 миллиардов. Также уменьшился объем международной помощи. В сентябре он составил 72,5 млрд грн, тогда как в августе Украина получила 109,7 млрд гривен международной помощи.

Ранее "Страна" анализировала, что было написано в проекте бюджета-2023, который подали в Раду. Как и прогнозировалось, основная часть средств пойдет на военный и силовой блоки. Большую часть потребностей по социалке планируется покрывать за счет внешних поступлений. При этом ни минимальная зарплата, ни средний прожиточный минимум расти не будут - пожалуй, впервые за последние годы.