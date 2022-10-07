Парламентский телеканал "Рада" усиленно пиарит представителей Офиса президента, получая за это десятки миллионов гривен из государственного бюджета.

Об этом говорится в расследовании Bihus Info.

Канал "Рада" ежедневно тратит десятки минут на пиар представителей Офиса президента - Андрея Ермака, Кирилла Тимошенко и Михаила Подоляка, приводит порой ежечасно их цитаты из соцсетей, новости о различных встречах, многократно вытянутые вырезки из интервью, говорится в расследовании.

За наполнение контентом телеканала отвечает компания "Кинокит", избранная для этой цели в обход "Прозорро".

"Кинокит" заработал на контенте для "Рады" 140 млн гривен за неполный 2022 год.

Компания эта, по информации журналистов, связана с замом Ермака Кириллом Тимошенко.

И именно Тимошенко, согласно анализу Bihus.Info, активнее всего показывают в эфире.

Напомним, на всеукраинский телемарафон в проекте бюджета - 2023 заложено более двух миллиардов гривен. Из них 1,4 миллиарда пойдет на контролируемый Офисом президента телеканал "Дом", а также на проект Freedom, и на компенсацию за произведенный контент.

Также сообщалось, что написано в проекте бюджета-2023.