Верховная Рада приняла в целом закон об особенностях призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий.

Как сообщает нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале, за закон проголосовали 318 депутатов.

Согласно закону, во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не производится.

А призывные комиссии создаются:

для рассмотрения вопросов организации медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете;

организации и проведения медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете призывников и достигших 27-летнего возраста, взятия их на военный учет военнообязанных или исключения из военного учета;

направления призывников, которые изъявили желание поступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения высшего образования, для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов или принятия решения об отказе в таком направлении.

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