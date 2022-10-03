За выходные полицейские проверили 627 заведений в Киеве. На нарушителей комендантского часа было составлено 16 админпротоколов, а представители военкоматов вручили 79 повесток.

В столичном главке напомнили, что с 1 сентября работа заведений общепита и мест отдыха разрешена до 22:00.

"Полицейские Киева в очередной раз обращаются к руководителям развлекательных заведений, которые вопреки ограничениям часто прибегают к уловкам и организуют закрытые вечеринки с ограниченным доступом. Все такие правонарушения не остаются без внимания правоохранителей и будут прекращены в соответствии с требованиями действующего законодательства", – сообщили в полиции.

Как писала "Страна", в Броварах нарушителю комендантского часа автоматной очередью прострелили ноги.

Также мы рассказывали, что в Киеве вручили 219 повесток мужчинам, которые во время комендантского часа отдыхали в ночных клубах.

По словам замглавы МВД, нарушителей комендантского часа будут призывать в украинскую армию в первую очередь.

Тем временем война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.