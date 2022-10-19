Угроза вторжения из Беларуси может значительно возрасти весной.

Об этом рассказал помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин в эфире телемарафона.

"Вероятность повторного вторжения агрессора в Украину из Беларуси очень низкая, но полностью она не исключается. По нашей оценке, до конца года враг не сможет накопить достаточно сил и средств для повторного наступления. А весной такая угроза может значительно возрасти", - сказал Силкин.

По официальным данным, сейчас на территории Беларуси находятся 10 тысяч мобилизованных военнослужащих России, 170 танков, 200 боевых бронированных машин и 100 минометов.

Между тем Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке 19 октября сообщил, что в течение дня противник задействовал девять ударных БПЛА "Shahed-136" с территории Беларуси.

Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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