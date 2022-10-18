Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что повторное нападение на Киев может быть ближе к Новому году.

Об этом он сказал в эфире Фейгин Live.

"Они создают группировку в Беларуси и при определенных условиях могут бросить ее в бой.

Она не будет подготовлена, не решит задачу по захвату столицы, но проблему нам составит. Вероятность 50/50. Пока они накопятся – это конец ноября, как раз в самую зиму пойдут", - заявил советник Офиса президента

В Беларуси сейчас создаётся совместная с Россией группировка войск. В Минске заявляют, что это в шаг в ответ на "угрозы" со стороны Украины.

Ранее на Банковой говорили, что эти силы собираются, чтобы оттянуть ВСУ от линии фронта на юго-востоке. Но не верили в намерения Минска вторгнуться в Украину.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.