В Беларуси в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ.

Об этом заявляет министерство обороны Беларуси.

Также оно заявило, что в Беларусь из России уже начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск.

Напомним, в Украине относительно этой активности есть две версии. Первая - готовится новое наступление на Киев. Вторая - идет попытка создать угрозу, чтобы оттянуть на белорусскую границу украинские войска с фронта.

Ранее Александр Лукашенко говорил, что Беларусь примет до тысячи российских военных.

Вчера стало известно, что в Беларусь уже прибыли первые эшелоны с российскими военными.

Война в Украине продолжается уже 235-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 16 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 234-го дня войны с РФ. Вчера Зеленский заявил об "очень тяжелой" ситуации на Донбассе. А в России сообщили о начале массированного наступления ВСУ в Херсонской области. Украина всю эту информацию не подтверждала и не комментировала. В ВСУ допустили, что РФ может возобновить наступление на Киев, но для этого ей нужны 2-3 месяца. В Киевской области под удар попал объект энергетики, он подвергся тяжёлым разрушениям.

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