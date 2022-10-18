Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко внес в Верховную Раду проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Ираном.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Также Рада должна обратиться в ООН, Европарламент ПАСЕ, Парламентские Ассамблеи ОБСЕ, НАТО и ОЧАЭС, к правительствам мира с призывом принять необходимые меры, признать Иран страной-спонсором терроризма и усилить санкции", – добавил Гончаренко.

Напомним, ранее Михаил Подоляк заявил о прямой ответственности Ирана за убийства украинцев из-за поставок дронов РФ.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.