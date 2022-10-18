Тегеран лжет, когда утверждает, что Россия не использует иранские беспилотники в Украине.

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Reuters.

Также официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что поставка Ираном беспилотников в Россию нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, которая одобрила ядерную сделку 2015 года между Ираном и шестью державами.

Напомним, в Иране официально отрицают поставки России дронов, активно используемых для ударов по объектам в Украине. Так, спикер МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Иран с начала конфликта твердо занимает позицию нейтралитета и невмешательства.

В то же время американский Институт изучения войны сообщал, что РФ договорилась с Ираном о поставках новых дронов с большими боезарядом и дальностью.

Также мы писали, что в Евросоюзе ищут доказательства участия Ирана в российско-украинской войне. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры обсудят возможные санкции против Ирана, который поставляет России военные дроны для атак по Украине.