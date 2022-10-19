Жители Херсона получают с утра СМС с призывом срочной эвакуации. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

В тексте сообщений говорится, что с утра автобусы будут вывозить херсонцев на Левый берег.

Срочную эвакуацию объясняют якобы обстрелами ВСУ жилых кварталов.

Эвакуацию в Херсоне прокомментировал и глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он считает, что россияне собираются бить по Херсону с левого берега Днепра.

Ранее мы писали, что оккупанты хотят вывезти часть жителей Херсонской области в Крым и РФ

Напомним, что "эвакуация" в Херсонской области по заявлению назначенных РФ "властей", может затронуть примерно 50-60 тысяч человек.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.