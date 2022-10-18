Правительство определило порядок выплат пенсий на деоккупированных территориях Луганской, Николаевской, Харьковской или Херсонской областей постановлением № 1170 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 26 февраля 2022 г. № 162"

Согласно постановлению, Пенсионный фонд возобновляет выплаты пенсий на деоккупированной территории в случае получения от "Укрпочты" уведомления о восстановлении технической возможности осуществлять там их выплату.

То есть, обращение пенсионера для этого не нужно.

Ранее "Укрпочта" сообщила, когда доставит пенсии на освобожденные территории Харьковской области.

Также "Страна" писала, что в Раде предложили не включать работу в военное время в пенсионный стаж, чтобы не уменьшать пенсии украинцев.

Еще в июне Минсоцполитики сообщало, что не может доставить пенсии 300 тысячам пенсионеров, находящимся на оккупированной территории.

Тем временем война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.