В Украине в 2023 году не планируют повышать пенсии
Правительство не планирует повышение пенсий в 2023 году – оно не предусмотрено в проекте бюджета.
Об этом заявил замминистра социальной политики Виталий Музыченко во время телемарафона.
"Финансирование армии, безопасности и обороны – приоритет номер один в бюджете. Соцвыплаты - приоритет номер два", - сказал Музыченко.
Напомним, ранее Кабмин разрешил выплачивать пенсии наличкой на освобожденных территориях Украины.
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